Власти назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ в больницах Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что более 30 человек, пострадавших при обстрелах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, находятся на лечении в больницах Белгорода.

«На данный момент 16 пациентов, пострадавших в результате обстрелов, проходят лечение в городской больнице №2 Белгорода и еще 17 человек — в областной клинической больнице Святителя Иоасафа», — написал он.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области установили еще 30 защитных модульных конструкций. Губернатор Белгородской области добавил, что работы продолжатся. По его словам, оплачены более 220 конструкций.

8 июня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к столице региона.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.