Суд арестовал обвиняемого в убийстве активиста Еговцева

Суд в городе Лобня арестовал 37-летнего Дмитрия Матвеева, который обвиняется в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры города Лобни суд избрал 37-летнему обвиняемому в убийстве мужчины в подъезде на Физкультурной улице меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа включительно», — следует из сообщения.

До этого стало известно, что в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что следователи возбудили уголовное дело после расправы над 37-летним жителем Лобни. В публикации отмечается, что следователи расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, халатность). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

7 июня стало известно, что зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезали около его квартиры в подмосковной Лобне. Как сообщал Life со ссылкой на Shot, главный подозреваемый в убийстве — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее. Известно, что Матвеев также жил в Лобне. Сейчас он в больнице, так как перед смертью Еговцев сумел дать ему отпор и сам ранил нападавшего.

Ранее коллега Еговцева рассказал о конфликте его семьи со сталкером.