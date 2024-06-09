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В Смоленске открылся международный турслет «Наш вектор»

Военкор Пегов: чтобы полюбить родную землю – для начала ее нужно узнать

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На Смоленщине в Сквере Героев у Смоленской крепостной стены открылся международный турслет «Наш вектор». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов. Туда приехали дети из Абхазии, Белоруссии и Донбасса.

«С чего начинается Родина и любовь к ней? С возрастом все чаще задаю себе этот вопрос. И понимаю, что на мою привязанность к родной Смоленщине повлияли вовсе не протокольные мероприятия, наполненные официозом и бюрократическим патриотизмом. Она уходит корнями в походы с палатками и тяжелыми рюкзаками, в костры на берегах скромных речек, в купания в лесных озерах и вкус гречки с тушенкой», — написал он.

По его мнению, чтобы полюбить родную землю, ее нужно сначала узнать.

«Узнать ее запах, ее чащи, ее восходы и закаты, ее тропинки и овраги, и даже ее болота с досадными и прожорливыми комарами», — добавил Пегов.

Он рассказал, что в течение десяти дней подростки из регионов-пограничников будут осваивать навыки выживания в суровых природных условиях, плавание на байдарках, скалолазание, спортивное ориентирование, тактическую медицину и даже управление БПЛА.

«Отрадно, что руководство Смоленской области не только поддержало идею, а и в лице Василия Анохина и, пожалуй, самого творческого на свете вице-губернатора Анастасии Гапеевой мы нашли настоящих соратников и искренних единомышленников», — отметил военкор.

Он назвал важным, что дети из разных, но в многом схожих по-своему сводободолюбивому духу, регионов приехали на Смоленщину не соперничать, а учиться вместе, плечом к плечу, проходить через самые сложные испытания и находить друг в друге тех товарищей, на кого всегда можно положиться.

«Так что «Наш вектор» – это вектор настоящей дружбы. В общем, удачи всем ребятам и девчонкам, которые приехали на самый крутой турслет в мире», — заключил Пегов.

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