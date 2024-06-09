Уровень воды в Оби дошел до критической отметки в Югре

Уровень воды в Оби в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) достиг критической отметки в 940 см. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению администрации, 9 июня уровень воды в Оби увеличился на 2 см. В случае возможного подъема до 980 см в регионе может затопить до тысячи строений, где живут почти три тысячи человек.

В региональном МЧС уточнили, что число подтопленных участков в садовых товариществах ХМАО за сутки выросло.

До этого МЧС РФ сообщало, что обстановка, которая в мае текущего года сложилась в 10 регионах России из-за заморозков, отнесена к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня.

Речь идет о Луганской народной республике (ЛНР), Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях.

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