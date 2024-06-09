Москвич предупредили о жаркой погоде на следующей неделе

Москву на следующей неделе ожидает всплеск тепла. Об этом арссказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

Дневная температура окажется на уровне 24-28°С, погода по большей части будет облачной. При этом 10 и 11 июня в столичном регионе ожидаются грозы, возможен град.

Он отметил, что на данный момент происходит восполнение нормы осадков на фоне дефицита, возникшего этой весной.

Сегодня же в Москве воздух прогреется до +24°С. В Подмосковье днем в воскресенье ожидается от +20°C до +25°C. В ночь на понедельник может похолодать до +9°C.

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