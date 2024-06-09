Жители Сухума и ряда районов Абхазии остались без электроснабжения

Из-за непогоды жители части Сухума, а также Сухумского, Гудаутского и Гагрского районов Абхазии остались без электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Черноморэнерго».

Отмечается, что в результате непогоды была повреждена высоковольтная линия «Очамчыра 220 кВ».

«Без подачи электроэнергии остались две подстанции в Сухуме, часть Сухумского района, а также Гудаутский и Гагрский районы. Аварийные службы РУП «Черноморэнерго» ведут ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Без электричества в Сухуме отключилось и водоснабжение. Его восстановят после подачи электроэнергии.

Из-за сильного ночного дождя некоторые районы Сухума оказались подтоплены. В некоторых местах уровень воды достигал метра, вода залила дворы и первые этажи домов.

До этого МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что 9 и 10 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что самолеты из будущего аэропорта Сухума в Абхазии полетят в семь городов России.