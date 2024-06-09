В Якутске штырь от футбольных ворот проткнул шею подростку

В Якутии подросток получил травму на футбольном стадионе, штырь от сетки ворот воткнулся ему в шею. Об этом сообщает Telegram-канал «КримЯкутия».

Инцидент произошел 8 июня во дворе школы на футбольном стадионе, штырь от сетки ворот воткнулся мальчику прямо в шею на глубину 5 см. По словам матери пострадавшего, на место была вызвана скорая помощь, мальчику пришлось сделать рентген и наложить несколько швов.

«В шею поставили трубку. Сегодня съездили на перевязку, сын чувствует себя хорошо. Написала заявление, ждем результат. Не отпускайте детей на это футбольное поле. Сегодня мой ребенок, в следующий раз, не дай бог, другой», — поделилась женщина.

По словам жительницы Якутска, руководство школы огородило опасное футбольное поле.

До этого сообщалось о том, что в Ставрополе участник СВО, приехавший в отпуск, спас ребенка, который проткнул артерию штырем на детской площадке. 10-летний мальчик бежал играть в футбол с друзьями и напоролся на штырь на детской площадке. Металлический прут проткнул ребенку артерию на левой ноге, от боли и сильного кровотечения мальчик потерял сознание. На помощь ему бросился участник СВО, который приехал домой в отпуск. Мужчина достал из багажника припаркованной во дворе машины кровоостанавливающие тампоны и жгут. Школьника госпитализировали с разорванной бедренной артерией. Почти сутки ребенок провел под аппаратом ИВЛ, ему сделали переливание крови.

Ранее в Томской области ребенок потерял 2,5 литра крови, неудачно упав с велосипеда.