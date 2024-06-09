Молния убила пограничников на юге Азербайджана

Два пограничника скончались от удара молнии на юге Азербайджана. Об этом сообщает государственная пограничная служба страны.

ЧП случилось утром 9 июня. Уточняется, что в результате удара молнии погибли майор Бахышлы Бахыш Эльшан-оглу и солдат Нагиев Али Эльшан-оглу. Началось расследование.

«Руководство выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желает им терпения», — отмечается в публикации.

6 июня сообщалось, что в Москве молния ударила в детский велосипед и полностью его расплавила, от велосипеда остались обгоревшие куски пластмассы.

В этот же день кровля здания центра развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ в Москве загорелась после удара молнии. В связи с произошедшим были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

До этого сообщалось, что в Пермском крае молния ударила в подростка, который прятался от грозы под деревом.

Ранее молния ударила в трех детей, отдыхавших на пляже.