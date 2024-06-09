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В Воронежской области отменили ракетную опасность

Губернатор Гусев сообщил об отмене в Воронежской области ракетной опасности

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Воронежской области отменена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Отбой ракетной опасности в регионе», — написал он.

Гусев сообщил о ракетной опасности в области в 10:10 (мск). Он призывал находящихся дома укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

9 июня воздушную тревогу также объявили в Белгородской области, об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ночь на 5 июня средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. По информации Минобороны России, по два украинских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской. В результате атак никто не пострадал.

Ранее украинский дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю в Белгородской области.

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