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Турцию предупредили о рекордной жаре

Метеоролог Шен: в Турции в июле-августе могут зафиксировать рекордную жару

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Shadati/Global Look Press

В Турции в июле-августе могут зафиксировать рекордную жару. Об этом сообщил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, передает РИА Новости.

Он отметил, что в 2023 году в Стамбуле термометры показали +41,3°С, превзойдя отметку 40,6°С, зафиксированную в 1938 году. По словам метеоролога, это был самый жаркий день за последние 85 лет.

«В этом году, скорее всего, будет +42-43°С. Будьте готовы!» – предупредил Шен.

Специалист добавил, этим летом частыми будут «волны тепла», когда в течение нескольких дней температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму.

До этого вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявлял, что при жаркой погоде рабочий день должен быть сокращен, поскольку что высокий температурный режим снижает производительность людей и плохо влияет на их здоровье.

7 июня заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что температурный режим в жилых и рабочих помещениях регулируется ГОСТами и СанПиНами, при несоблюдении установленных требований работодатель должен отпускать сотрудников домой раньше на несколько часов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары.

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