Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда освобожденный из плена ХАМАС россиянин встретится с родителями

JPost: родители россиянина, освобожденного из плена ХАМАС, встретятся с ним в Израиле

Родители освобожденного из плена радикальной палестинской группировки ХАМАС россиянина Андрея Козлова встретятся с ним в воскресенье в Израиле. Об этом пишет The Jerusalem Post (JPost).

По данным издания, родители Козлова вылетели в Израиль из России. Их сын в настоящее время находится в медицинском центре «Шиба» в Тель-ха-Шомере. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге оказывает помощь родителям бывшего пленника ХАМАС в поездке.

До этого 27-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Козлов, захваченный в плен палестинской радикальной организацией ХАМАС, чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Освобожденных пленных лично навестил премьер-министр Израиля, который тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из плена.

8 июня ЦАХАЛ освободил четырех пленников ХАМАС. Заложников обнаружили в одном из лагерей в центральной части сектора. Среди спасенных — 27-летний россиянин Андрей Козлов, захваченный в первый день боевых действий, 7 октября 2023 года, на музыкальном фестивале «Нова».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами