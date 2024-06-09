Стало известно, когда освобожденный из плена ХАМАС россиянин встретится с родителями

Родители освобожденного из плена радикальной палестинской группировки ХАМАС россиянина Андрея Козлова встретятся с ним в воскресенье в Израиле. Об этом пишет The Jerusalem Post (JPost).

По данным издания, родители Козлова вылетели в Израиль из России. Их сын в настоящее время находится в медицинском центре «Шиба» в Тель-ха-Шомере. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге оказывает помощь родителям бывшего пленника ХАМАС в поездке.

До этого 27-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Козлов, захваченный в плен палестинской радикальной организацией ХАМАС, чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Освобожденных пленных лично навестил премьер-министр Израиля, который тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из плена.

8 июня ЦАХАЛ освободил четырех пленников ХАМАС. Заложников обнаружили в одном из лагерей в центральной части сектора. Среди спасенных — 27-летний россиянин Андрей Козлов, захваченный в первый день боевых действий, 7 октября 2023 года, на музыкальном фестивале «Нова».

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.