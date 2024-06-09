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В Омске двухлетний ребенок выжил после падения из окна

В Омске двухлетний ребенок попал в больницу после падения из окна

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Shutterstock

В Омске правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры. Об этом сообщает РИА «Суперомск».

Инцидент произошел в Октябрьском округе города, из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. Ребенок упал с высоты второго этажа, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с травмами.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается, где в момент происшествия находились родители малолетнего. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что ребенок из Екатеринбурга попал в больницу после того, как выпал из окна четвертого этажа. Бабушка четырехлетнего мальчика находилась в одной с ним комнате и смотрела фильм. Пока родственница была увлечена, ребенок забрался на подоконник и выпал. На место ЧП прибежала мать и на руках отнесла сына в больницу № 8, которая находится рядом с их домом. Вскоре пострадавшего перевели в реанимацию другого медучреждения. На данный момент он находится на аппарате ИВЛ. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Новодвинске двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна.

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