Стало известно о росте турпотока в Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов во время ПМЭФ заявил, что Крым за первые пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов. Его слова приводит РИА Новости.

«За январь-май 2024 года турпоток в Крым составил 1 миллион 325 тысяч туристов», — сказал он.

По его словам, это на 9% выше уровня аналогичного периода 2023 года.

Он отметил, что на сегодняшний день объекты размещения на полуострове загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.

До этого президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что в Краснодарском крае на сегодняшний день уже забронировано 90% гостиниц, турпоток туда остается очень высоким. В то же время в Крыму наблюдается обратная ситуация, количество туристов на полуострове снижается. Для туристов в Краснодарском крае остались только самые дорогие номера в отелях четырех-пяти звезд, более дешевое жилье практически все забронировано, отметил Голов.

В Российском союзе туриндустрии заявляли о постепенном росте количества желающих отдохнуть в Крыму, подчеркивая, что это говорит о восстановлении отрасли. При этом там также отмечали рост числа желающих отправиться на курорты Краснодарского края.

Ранее Владимир Путин поручил улучшить дороги Крыма для развития туризма.