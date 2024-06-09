Продавец хот-догов затащил ребенка в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах

В Орехово-Зуево продавец хот-догов пообещал показать девочке самокат, затащил ее в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

10-летняя девочка находилась дома одна и решила пообедать хот-догом из вагончика около дома. Во время приготовления пищи, продавец фастфуда начал делать ребенку комплименты, и уговорил ее зайти в вагончик, чтобы посмотреть его самокат.

В помещении он начал трогать девочку и заставил ее прикасаться к своим интимным местам. Школьница сумела убежать, она рассказала о произошедшем матери. Семья обратилась в правоохранительные органы.

По подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка задержан 31-летний гражданин Таджикистана, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Рамонском районе Воронежской области сельчане спасли от предполагаемого педофила 11-летнюю школьницу. Инцидент произошел в селе Новоподклетное, к школьнице приставал на улице молодой мужчина. Девочка позвонила матери и сквозь слезы рассказала, что ее преследует и трогает за интимные места незнакомый человек. Действия злоумышленника заметили прохожие, они решили задержать предполагаемого педофила, но не смогли его догнать. Семья школьницы обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Володарске сожитель матери приставал к двум падчерицам.