Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продавец хот-догов затащил ребенка в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах

Shot: в Подмосковье продавец хот-догов надругался над 10-летней школьницей

close
100%
Freepik.com

В Орехово-Зуево продавец хот-догов пообещал показать девочке самокат, затащил ее в вагончик и заставил трогать себя в интимных местах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

10-летняя девочка находилась дома одна и решила пообедать хот-догом из вагончика около дома. Во время приготовления пищи, продавец фастфуда начал делать ребенку комплименты, и уговорил ее зайти в вагончик, чтобы посмотреть его самокат.

В помещении он начал трогать девочку и заставил ее прикасаться к своим интимным местам. Школьница сумела убежать, она рассказала о произошедшем матери. Семья обратилась в правоохранительные органы.

По подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка задержан 31-летний гражданин Таджикистана, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Рамонском районе Воронежской области сельчане спасли от предполагаемого педофила 11-летнюю школьницу. Инцидент произошел в селе Новоподклетное, к школьнице приставал на улице молодой мужчина. Девочка позвонила матери и сквозь слезы рассказала, что ее преследует и трогает за интимные места незнакомый человек. Действия злоумышленника заметили прохожие, они решили задержать предполагаемого педофила, но не смогли его догнать. Семья школьницы обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Володарске сожитель матери приставал к двум падчерицам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами