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Двое школьников по пояс увязли в грязи в Иркутской области

В Иркутской области спасли двух школьников, по пояс увязших в грязи

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Усолье-Сибирском спасателям пришлось вытаскивать из грязи двух мальчиков, дети по пояс застряли, играя на куче земли. Об этом сообщает портал IrkCity.

Двое мальчиков играли во дворе дома по улице Суворова, дети забрались на огромную кучу земли и глины. В какой-то момент мальчики увязли в грязи, оба провалились почти по пояс.

Они начали плакать и звать на помощь, местные жители пытались освободить детей, но не смогли и обратились в экстренные службы. Приехавшие сотрудники спасательной службы откопали ребят лопатами. Операция по вызволению детей из грязи продлилась не более 15 минут. Несовершеннолетние не пострадали.

До этого сообщалось, что в Магадане школьник застрял в грязи возле дома, когда играл с друзьями. Трое 10-летних школьников бегали по площадке, когда один из них застрял в грязи почти по пояс. Друзья не смогли вытащить школьника из ловушки, не растерялись и позвонили в экстренные службы. Спасатели с помощью веревок вытянули ребенка на сухой участок. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее трое детей получили обморожение, просидев больше двух часов в ледяной реке.

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