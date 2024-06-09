Россиянин хотел продлить срок действия сим-карты и лишился двух миллионов рублей

Житель Томска взял кредит в банке и отдал все деньги мошенникам, они убедили мужчину, что срок действия его сим-карты заканчивается. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Мужчине поступил телефонный звонок, неизвестный представился сотрудником оператора связи и сообщил томичу, что срок действия его сим-карты заканчивается. Чтобы не остаться без связи, было необходимо продиктовать свои персональные данные и назвать код из смс-сообщения.

Позже на телефон россиянина поступил еще один звонок якобы от банковского работника. Он сообщил мужчине, что на его имя был оформлен кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо взять еще один кредит, а деньги перевести на «безопасный счет».

Поверив мошенникам, мужчина в течение недели через банкомат в несколько операций перевел злоумышленникам денежные средства в общей сумме более 2 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что в Костроме телефонные мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережения в опасности и заставили женщину перевести на указанные ими счета 2 млн рублей. Злоумышленник убедил женщину, что ее сбережения в опасности и запретил рассказывать о происходящем родственникам. Пенсионерка поверила мошеннику и в течение нескольких дней переводила деньги на указанные ими счета. Ее частыми поездками в банк заинтересовались родственники, они уговорили женщину обратиться в полицию.

Ранее супруги-пенсионеры из Петербурга отдали мошенникам более 7 млн рублей.