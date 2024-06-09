СК завел уголовное дело после обрушения горки в Биробиджане

Следственный комитет Хабаровского края и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по факту обрушения горки на базе отдыха «Околица» в Биробиджане. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Отмечается, что дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и проводят иные мероприятия для установления обстоятельств случившегося.

8 июня обрушилось перекрытие восьмиметровой горки на базе «Околица», когда отдыхающие поднялись на конструкцию, чтобы сделать фото. Семь человек получили травмы. Уточнялось, что трое местных жителей сломали ноги. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

4 июня сообщалось об инциденте в Москве, где обрушилась шахта лифта, пока ее ремонтировали рабочие.

Ранее в Рязанской области россиянка пострадала после обрушения балкона.