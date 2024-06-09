Опухоль головного мозга размером с теннисный мяч удалили пациентке новосибирские врачи

Хирурги Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга у 44-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Жительница Новосибирска начала замечать отек в области левого виска более 10 лет назад, новообразование разрасталось, но женщина не обращалась к врачам и прикрывала опухоль длинной челкой. Лишь в 2024 году 44-летняя россиянка решила пройти обследование.

«Дело в том, что у меня не было никаких болей и физического дискомфорта. Но в последнее время начала расти опухоль — все больше и больше. Я не могу сейчас ответить, почему я затянула с обращением, я понимаю, что была не права — но меня ничего не беспокоило, не болела голова», — рассказала женщина.

Медики обнаружили у пациентки доброкачественную менингиому размером с теннисный мяч, опухоль угрожала потерей зрения. Девять часов потребовалось хирургам, чтобы удалить новообразование. Для восстановления черепа была установлена титановая пластина. Спустя две недели после операции пациентка стала чувствовать себя лучше, она проходит курс лечения.

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