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В Саратове ребенок отравился рыбными консервами

В Саратове ребенку вызвали вертолет санавиации, после отравления консервами

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FotograFFF/Shutterstock

В Саратовской области госпитализировали ребенка, который поел рыбных консервов и отравился. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

Несовершеннолетний был доставлен в одну из областных больниц с признаками отравления, ребенок поел рыбные консервы, после чего ему стало плохо. Медики осмотрели маленького пациента и оценив его состояние как средне-тяжелое, вертолетом санавиации доставили мальчика в лечебное учреждение Саратова.

Пострадавший находится под медицинским наблюдением, ему оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего, а также подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что во Владивостоке трехлетний ребенок впал в кому, выпив растворитель для краски. Звонок в экстренные службы поступил от родителей трехлетнего жителя Владивостока, ребенок случайно сделал несколько глотков растворителя и потерял сознание. Прибывшая на место бригада медиков скорой помощи, обнаружила, что пострадавший впал в кому. Маленького пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, промыли желудок и доставили в медицинское учреждение. Врачи смогли спасти его жизнь, ребенок уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее двухлетний ребенок выпил уксус в Тихвине.

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