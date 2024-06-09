Турист из Приморья пропал во время сплава в Амурской области

В Амурской области спасатели ищут туриста, который исчез во время сплава на байдарках по реке Селемджа. Об этом сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Спасатели из Благовещенска выехали в Селемджинский район для поисков пропавшего на реке мужчины. Группа туристов совершала сплав на байдарках по реке Селемджа. В районе поселка Стойба, один из путешественников уплыл вперед, друзья потеряли его из вида.

Оставшиеся члены группы на моторных лодках исследовали акваторию вниз и вверх по течению, никого не обнаружили и обратились за помощью. Туриста из Приморья ищут несколько групп спасателей, пока его местонахождение не установлено.

До этого сообщалось, что в Сочи отыскнашли туриста, который заблудился в горах. 4 июня мужчина ушел в лес и не вернулся. Спасатели обследовали склон хребта Алек, затем провели поиски на территории тропы от горы Водопроводной до урочища Кривой Дуб. Позже к мероприятиям привлекли вертолет. Туриста удалось найти. По предварительным данным, у путешественника черепно-мозговая травма. Несмотря на повреждение, он в сознании.

Ранее на Катуни спасли туристов, оказавшихся в воде из-за перевернувшегося рафта.