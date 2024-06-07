В Сочи турист отправился в горы и пропал

Спасатели нашли живым туриста, который три дня назад заблудился в лесу в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Специалисты обратили внимание на ситуацию после того, как к ним обратилась возлюбленная 22-летнего пропавшего. По словам девушки, молодой человек ушел в лес, после чего связь с ним пропала. Вечером он не позвонил и не вернулся домой.

Спасатели обследовали склон хребта Алек, затем провели поиски на территории тропы от горы Водопроводной до урочища Кривой Дуб.

Позже к мероприятиям привлекли вертолет. Туриста удалось найти. По предварительным данным, у путешественника черепно-мозговая травма. Несмотря на повреждение, он в сознании.

«На данный момент молодой человек и сотрудники МЧС находятся в труднодоступном месте, где высота деревьев не позволяет применить бортовую лебедку вертолета», – поделились в ведомстве.

Остается вероятность того, что площадку для посадки не найдут. В таком случае транспортировать найденного придется пешком.

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