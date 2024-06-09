Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии бродячая собака вцепилась ребенку в шею на детской площадке

В Бурятии возбудят дело после нападения собаки на ребенка

close
100%
Shutterstock

В Гусиноозерске следователи устанавливают обстоятельства нападения бродячей собаки на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Инцидент произошел в городе Гусиноозерск, шестилетняя девочка играла на детской площадке во дворе дома, когда на нее набросилась бродячая собака. Пес вцепился ребенку в шею.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по республике Бурятия возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

До этого сообщалось, что в Селенгинском районе Бурятии бегавший по улице алабай напал на четверых прохожих, одному из пострадавших требуется операция. Состояние троих горожан не вызывает у врачей беспокойства, четвертому пострадавшему может потребоваться операция. Животное ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Личность владельца собаки установлена, его местонахождение неизвестно.

Ранее пес бойцовой породы едва не растерзал мужчину и его собаку в Перми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами