В Бурятии бродячая собака вцепилась ребенку в шею на детской площадке

В Гусиноозерске следователи устанавливают обстоятельства нападения бродячей собаки на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Инцидент произошел в городе Гусиноозерск, шестилетняя девочка играла на детской площадке во дворе дома, когда на нее набросилась бродячая собака. Пес вцепился ребенку в шею.

Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по республике Бурятия возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

До этого сообщалось, что в Селенгинском районе Бурятии бегавший по улице алабай напал на четверых прохожих, одному из пострадавших требуется операция. Состояние троих горожан не вызывает у врачей беспокойства, четвертому пострадавшему может потребоваться операция. Животное ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Личность владельца собаки установлена, его местонахождение неизвестно.

Ранее пес бойцовой породы едва не растерзал мужчину и его собаку в Перми.