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На звезду «Что? Где? Когда?» могут завести уголовное дело

ТАСС: журналисту Аскерову грозит уголовка за нарушение закона об иноагентах

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На журналиста, звезду телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом) могут завести уголовное дело по факту нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Аскерову грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Основания для этого есть», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если дело будет возбуждено и Аскерова задержат, то ему будет грозить до двух лет лишения свободы.

В январе текущего года Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Также его дважды штрафовали в 2023 году.

Аскеров был внесен в список иностранных агентов в декабре 2022 года. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Ранее Аскеров признался, что уехал из России в Азербайджан.

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