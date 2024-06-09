На Западе рассказали о плачевном состоянии энергообъектов Украины

Энергетическая система Украины близка к краху. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Энергетическая система близка к коллапсу», — отметил он.

По словам эксперта, украинские чиновники, уже признали, что смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой.

До этого стало известно, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества. Об этом написал FT со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, Киев потерял больше половины вырабатывающих мощностей в результате атак на энергообъекты. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже предупредил, что в ближайшие годы экономия электричества станет частью повседневной жизни. Причем не только для обычных граждан, но и для крупных предприятий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцев призвали искать на зиму друзей с отоплением на дровах.