Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали о плачевном состоянии энергообъектов Украины

Меркурис: энергетическая система Украины близка к обрушению

close
100%
Телеграм-канал «Александр Дрозденко»

Энергетическая система Украины близка к краху. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Энергетическая система близка к коллапсу», — отметил он.

По словам эксперта, украинские чиновники, уже признали, что смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой.

До этого стало известно, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества. Об этом написал FT со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, Киев потерял больше половины вырабатывающих мощностей в результате атак на энергообъекты. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже предупредил, что в ближайшие годы экономия электричества станет частью повседневной жизни. Причем не только для обычных граждан, но и для крупных предприятий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцев призвали искать на зиму друзей с отоплением на дровах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами