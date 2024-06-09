В Одессе раздался взрыв

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает украинский телеканал TCH.

Никакой дополнительной информации не приводится. Судя по официальному украинскому ресурсу для оповещения населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Николаевской области, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики и Запорожской области.

7 июня соучредитель украинской консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн заявил, что на Украине уничтожены две нефтебазы в результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации.

2 июня портовая инфраструктура в одном из городов Украины получила повреждения. Об этом сообщили на официальной странице Военно-морских сил (ВМС) страны в соцсетях.

До этого командующий воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что РФ запустила по территории Украины 53 ракеты и 47 БПЛА. Сообщалось о повреждении двух ТЭС и ДнепроГЭС.

Ранее на Украине зафиксировали огромные потери в генерирующих мощностях.