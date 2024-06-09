Власти Тюменской области помогают в расследовании дела замгубернатора

Правительство Тюменской области оказывает следствию полное содействие по делу арестованного заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный центр областного правительства.

В пресс-службе отметили, что губернатор Тюменской области Александр Моор в курсе этой ситуации. Там отметили, что сфера ЖКХ, которую курировал Вахрин.

«Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы, будут приняты в понедельник. <…> Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию», — сообщили в региональном правительстве.

8 июня Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина сроком до 06 августа 2024 года. Такая же мера пресечения была избрана второму фигуранту дела о даче взятки. Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

Ранее суд в Москве арестовал по обвинению во взяточничестве бывшего министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова.