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В Курской области ликвидировали 15 украинских беспилотников

Смирнов: ВСУ за день пытались атаковать Курскую область с помощью 15 БПЛА

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Depositphotos

Украинские войска в течение дня атаковали приграничные районы Курской области, российские военнослужащие уничтожили 15 беспилотных летательных аппарата противника. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 дронов», — написал он.

По данным Смирнова, в течение дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали пункт пропуска »Теткино», четыре населенных пункта Глушковского района, одно село и две деревни Кореневского района, село и хутор Суджанского района. Он отметил, что в результате атак никто из мирного населения не пострадал.

Врио главы региона уточнил, что сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы российскими военным рядом с селом Гордеевка, деревнями Успеновка и Викторовка Кореневского района, поселком Теткино и деревней Елизаветовки Глушковского района, селом Горналь Суджанского района, селом Локоть Рыльского района.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО отразили атаку беспилотника над территорией Белгородской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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