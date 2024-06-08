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Москалькова осудила удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР

Москалькова назвала удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР бесчеловечными

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Удары украинских войск по Херсонской области и Луганской народной республике (ЛНР) бесчеловечны. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — написала она.

До этого глава ДНР Денис Пушилин назвал чудовищными атаки на Херсонскую область и ЛНР.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Пушилин сообщил, что ВСУ активизировали обстрелы ДНР из дальнобойного оружия. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Вооруженные силы Украины выпустили 17 снарядов 155 миллиметров по Донецку.

Ранее Пушилин назвал чудовищными атаки на Херсонскую область и Луганскую народную республику (ЛНР).

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