Ураган лишил электричества восемь населенных пунктов в Челябинской области

Из-за мощного торнадо в десяти населенных пунктах на юге Челябинской области отключили электроэнергию. Об этом сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте», опираясь на данные пресс-службы «Челябэнерго».

Согласно информации главы района, из-за шквалистого ветра без света остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат и Утренняя Заря. Более того, затоплено несколько автодорог.

«Восстановить электроснабжение быстро не получится», — предупредил Яхимович.

Он попросил местных жителей запастись питьевой водой и терпением.

Некоторое время назад в Челябинской области и Республике Башкирии зафиксировали сильный торнадо. По словам очевидцев, смерч увидели жители Агаповского района в Челябинской области, Абзелиловского района в Башкирии и деревни под Магнитогорском.

Ранее торнадо обрушился на китайский Гуанчжоу.