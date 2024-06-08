Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер глава «Репортеров без границ»

В возрасте 53 лет в Париже умер глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар

close
100%
Panoramic/Global Look Press

В Париже в возрасте 53 лет умер генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, Делуар боролся с онкологическим заболеванием.

«Репортеры без границ» выражают глубочайшие соболезнования его жене Перрин, его сыну Натану, его родителям и всем его близким, говорится в сообщении.

Делуар занимал должность генерального секретаря организации с 2012 года. В мае 2015 года он выступал перед Советом Безопасности ООН по поводу принятия резолюции о защите журналистов. Под его управлением «Репортеры без границ» открыли офисы в Рио-де-Жанейро, Лондоне, Тайбэе, Дакаре.

21 апреля сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ».

Ранее «Репортеры без границ» потребовали от США прекратить преследование Ассанжа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами