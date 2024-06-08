Умер глава «Репортеров без границ»

В Париже в возрасте 53 лет умер генеральный секретарь неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, Делуар боролся с онкологическим заболеванием.

«Репортеры без границ» выражают глубочайшие соболезнования его жене Перрин, его сыну Натану, его родителям и всем его близким, говорится в сообщении.

Делуар занимал должность генерального секретаря организации с 2012 года. В мае 2015 года он выступал перед Советом Безопасности ООН по поводу принятия резолюции о защите журналистов. Под его управлением «Репортеры без границ» открыли офисы в Рио-де-Жанейро, Лондоне, Тайбэе, Дакаре.

21 апреля сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ».

Ранее «Репортеры без границ» потребовали от США прекратить преследование Ассанжа.