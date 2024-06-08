Патриарх Кирилл назвал город, который является лицом России

Калининград является лицом России, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова передает РИА Новости.

Патриарх в субботу прибыл в Калининград, где проведет богослужения в храмах города.

«Калининград — это лицо России, а место, конечно, очень непростое. От духовенства сейчас требуется очень многое: укрепление духовной жизни нашего народа, здесь пребывающего, укрепление в вере православной и особенно в любви к нашему Отечеству, в верности Отечеству», — заявил он.

26 мая Патриарх Кирилл заявил, что Россия является привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, которые осознают духовный кризис Запада.

16 мая министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что в республике необходимо признать деятельность патриарха Кирилла еретической.

До этого эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии».

Ранее жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 человек.