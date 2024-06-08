Легкомоторный самолет сел на шоссе в Подмосковье и попал на видео

Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС по Московской области.

«Около 18:00 мск поступило сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе под Лыткарино», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

До этого сообщалось, что в аэропорту Мурманска 31 мая у легкомоторного самолета «Цессна» повредилась стойка шасси. Воздушное судно совершило экстренную посадку.

Незадолго до этого стало известно, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Отмечалось, что у Airbus рейсом Санкт-Петербург – Сочи произошла утечка топлива.

Позже в Петербурге в аэропорту Пулково два самолета задели друг друга крыльями при буксировке.

Ранее под Мурманском вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку.