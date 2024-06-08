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В Серпухове мужчина в ТЦ избил жену при ребенке и посетителях

«112»: в Серпухове мужчина в ТЦ избил жену при ребенке и посетителях

В одном из торговых центров подмосковного Серпухова мужчина избил свою жену при ребенке и посетителях. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, оба супруга были пьяны. За это они привлечены к административной ответственности.

Отмечается, что на мужчину могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит лишение свободы. Прокуратура контролирует ход дела.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в Российской Федерации нет необходимости принимать отдельный закон о домашнем насилии, так как все необходимые нормы уже прописаны в Уголовном кодексе. Так она прокомментировала слова депутата Владислава Даванкова о разработке федеральной программы по защите женщин от домашнего насилия. Рассчитывать на защиту в одинаковой степени должны как мужчины, так и женщины, заявила парламентарий.

Ранее суд оправдал россиянку, ударившую партнера ножом.

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