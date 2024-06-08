Во Франции группа мужчин напала на двух девушек, гулявших вместе

Во Франции девушка рассказала, что на нее напали четверо или пятеро мужчин, когда она гуляла по городу со своей подругой. Об этом пишет Le Parisien.

По словам Лауры, пострадавшей от немотивированной агрессии незнакомцев, все произошло 1 июня в Монпелье. Она назвала причиной нападения лесбофобию, причем его инициатором оказалась девушка. Она подошла со своим молодым человеком к подругам, которые сидели на тротуаре, и заявила пострадавшей: «Ты ведешь себя как мужчина, ты хочешь быть мужчиной. Ну, если ты хочешь быть мужчиной, дерись как мужчина».

«Я не успела ответить, как ее парень уже ударил меня по лицу», — пожаловалась Лаура.

Затем к нападавшему присоединились еще несколько человек и стали бить девушку кулаками, но в итоге их остановили друзья жертвы, которые находились неподалеку. В результате у Лауры опухло лицо, но в полиции не стали принимать ее заявление из-за отсутствия необходимого медицинского заключения. Она утверждает, что правоохранители стали свидетелями происходящего, но вместо того, чтобы задержать хулиганов, просто попросили ее успокоиться.

«Я возмущена бездействием полиции, и я возмущена тем, что даже сегодня люди не могут свободно и спокойно, без страха выйти на улицу», — заявила француженка.

Позже инцидент прокомментировали городские власти.

«Монпелье отвергает все формы насилия и защищает ценности равенства и свободы. Я прошу национальную полицию дать разъяснения по поводу рассмотрения этой жалобы», — заметил мэр Монпелье и выразил поддержку Лауре.

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