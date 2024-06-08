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Почти 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Новой Москве

В Новой Москве полицейские задержали 56 мигрантов во время рейда

Сотрудники полиции задержали 56 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, во время рейда в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

В ходе мероприятия полицейские проверили жилые дома в поселке Мосрентген, там они обнаружили десятки иностранных граждан, нарушивших правила въезда и режим пребывания в России.

Нарушителей задержали и составили на них административные протоколы с последующим выдворением из страны. Кроме того, уголовное дело возбуждено на 21-летнего молодого человека, который фиктивно зарегистрировал мигрантов в частном доме в деревне Дудкино поселения Мосрентген.

Ранее жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 человек.

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