Почти 60 мигрантов выдворят из России после рейда в Новой Москве

Сотрудники полиции задержали 56 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, во время рейда в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД.

В ходе мероприятия полицейские проверили жилые дома в поселке Мосрентген, там они обнаружили десятки иностранных граждан, нарушивших правила въезда и режим пребывания в России.

Нарушителей задержали и составили на них административные протоколы с последующим выдворением из страны. Кроме того, уголовное дело возбуждено на 21-летнего молодого человека, который фиктивно зарегистрировал мигрантов в частном доме в деревне Дудкино поселения Мосрентген.

Ранее жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 человек.