Жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 человек

Калининградка зарегистрировала в своей квартире более 250 человек, ей грозит реальный срок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве пояснили, что с января 2023 года по март 2024-го 55-летняя местная жительница зарегистрировала в своей квартире на улице Киевской свыше 250 мигрантов.

Факт фиктивной регистрации граждан выявили сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции. Оказалось, что женщина не планировала предоставлять нелегалам свою жилую площадь для фактического пребывания.

Против нее возбудили уголовное дело, теперь собственнице жилья грозит до трех лет колонии.

Ранее уроженца Азербайджана заподозрили в легализации 400 мигрантов, приехавших в Петербург.