В Пулково два самолета задели друг друга крыльями

В петербургском международном аэропорту Пулково частное воздушное судно при выполнении буксировки задело другой самолет. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Согласно информации агентства, оба самолета получили повреждения, но все они незначительные.

«Пострадавших нет», — указывается в публикации.

По данным пресс-службы, по факту инцидента сейчас проводится внутренняя проверка, оказывается необходимая техническая помощь. Сам аэропорт функционирует в штатном режиме.

«Вылет самолета частной авиации будет обеспечен в кратчайшие сроки», — резюмировали в компании.