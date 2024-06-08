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В Пулково два самолета задели друг друга крыльями

В Пулково два самолета задели друг друга крыльями при буксировке

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Алексей Даничев/РИА Новости

В петербургском международном аэропорту Пулково частное воздушное судно при выполнении буксировки задело другой самолет. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Согласно информации агентства, оба самолета получили повреждения, но все они незначительные.

«Пострадавших нет», — указывается в публикации.

По данным пресс-службы, по факту инцидента сейчас проводится внутренняя проверка, оказывается необходимая техническая помощь. Сам аэропорт функционирует в штатном режиме.

«Вылет самолета частной авиации будет обеспечен в кратчайшие сроки», — резюмировали в компании.

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