Три молдаванина задержаны в Париже за граффити с «гробами французских солдат»

Французская полиция задержала трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы «французских солдат на Украине». Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Подозреваемых поместили под стражу. В момент задержания у трех подозреваемых нашли краску, перчатки и трафареты.

7 июня в Седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня, обнаружились граффити, на которых изображены «французские солдаты на Украине».

Полиция выявила пять граффити, выполненных красной краской, размером 30 на 30 см, изображающих гроб, с надписью «французский солдат на Украине».

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о начале подготовки пилотов ВСУ с 7 июня.

2 июня в Париже полицейские арестовали авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пятью пустыми гробами, обернутыми во французские флаги, и плакатом «Солдаты Франции на Украине». В полиции рассказали, что инцидент произошел 1 июня в 9 утра (10:00 мск) рядом с Эйфелевой башней. По данным экспертизы, гробы были наполнены гипсом.

Ранее Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине.