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В РАН сообщили, что тяжелые солнечные частицы достигли Земли

ИКИ РАН: тяжелые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли

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Depositphotos

Тяжелые солнечные частицы, вырвавшиеся из звезды ночью, достигли Земли. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«По Земле сегодня около 6 утра был нанесен удар тяжелыми частицами от Солнца (главным образом протонами очень высоких энергий — от 10 миллионов электронвольт)», — сказал он.

По словам ученого, если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов.

Тем не менее, поводов для беспокойства нет, поскольку эти частицы точно не смогут достигнуть поверхности Земли.

До этого сообщалось, что в Шатровском округе Курганской области местный житель обнаружил необычный камень, похожий на фрагмент метеорита. Находку осмотрели ученые Курганского краеведческого музея.

По словам специалистов, объект представляет собой кусок породы размером 40 на 50 сантиметров и весом более 50 килограммов.

Ранее в космос впервые отправили корабль Starliner с экипажем.

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