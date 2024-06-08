Появились кадры возвращения освобожденного россиянина из плена ХАМАС

Появились кадры возвращения освобожденных заложников из плена ХАМАС, в том числе россиянина. Видео опубликовали в МИД Израиля.

«Освобожденные из плена ХАМАСа Андрей Козлов (в белой рубашке) и Альмог Меир Джан (в черной) возвращаются домой», — говорится в сообщении.

Заложники были освобождены израильской армией. В заявлении ведомства отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.

3 июня Армия обороны Израиля заявила, что во время пребывания в плену у ХАМАС серьезно пострадали четыре человека. Их спасти не удалось.

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, двоим людям было 80 лет. Еще одному — 79 лет, а четвертому — 51 год. О том, что их не стало, свидетельствуют разведывательные данные и выводы экспертной комиссии.

Ранее в Израиле заявили о готовности продолжить переговоры с ХАМАС.