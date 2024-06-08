В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах

Ассоциация туроператоров России (АТОР) получила десятки вопросов от российских туристов по поводу возможных ошибок в заграничных паспортах и риске невыезда за границу. Об этом РИА Новости сообщила глава АТОР Майя Ломидзе в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, многих интересует, что именно считается ошибкой, многие из обратившихся делятся своими кейсами.

«Мы разбираемся с каждым случаем, чтобы сформировать корректный запрос в компетентные органы и получить внятные исчерпывающие разъяснения», — сказала Ломидзе.

По ее словам, после сбора информации ассоциация планирует обратиться за разъяснениями в органы, отвечающие за документ, который подтверждает личность.

«Хотим попросить разъяснений, что считается ошибкой, почему на протяжении предыдущих 30 лет таких кейсов практически не было, а сейчас туристы стали так часто об этом говорить», — добавила глава АТОР.

До этого министерство иностранных дел России посоветовало россиянам заблаговременно устранить разночтения в именах в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы.

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