Вернувшийся из армянской тюрьмы треш-блогер станцевал в трусах у Кремля

Треш-блогер из Волгограда станцевал полуголым на фоне Кремля и попал на видео. На его публикацию в соцсетях обратило внимание издание V1.

Стример, называющий себя трансвеститом и известный в сети под псевдонимом Рыжуля, приехал в Москву из Еревана, где сидел в тюрьме. Молодой человек вновь выложил в своем Telegram-каналe скандальное видео. В кадре он раздевается и танцует в Александровском саду на фоне Кремля под песню MILASH Sex.

«Я настоящая патриотка, обожаю Красную площадь», — подписал провокационный ролик Рыжуля.

По данным издания, в мае волгоградец сбежал в Армению и записал оттуда несколько видеопосланий, в которых признался, что ненавидит Россию и считает недемократичным сложившийся в стране политический режим. Однако вскоре местная полиция задержала его за серию непристойных выходок, также попавших на камеру.

Официального комментария от столичной полиции по поводу последнего видео, записанного треш-блогером, пока не поступало. О возможном задержании Рыжули также ничего неизвестно.

Ранее угрожавшего участникам СВО стримера задержали после обращения Мизулиной.