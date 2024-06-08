Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

В Краснодарском крае 9 и 10 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

При этом отмечается, что в воскресенье и понедельник ожидаются сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. Жителей Кубани призвали оставаться дома и быть осторожными.

До этого сообщалось, что региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в нескольких районах Карачаево-Черкесии из-за прошедшего накануне урагана с сильным ветром и градом. По словам руководителя республики Рашида Темрезова, режим ЧС введен на территории Черкесска, населенных пунктов Абазинского, Зеленчукского, Прикубанского и Хабезского районов, где в настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы. На ремонт социальных объектов и объектов жизнеобеспечения будут выделены дополнительные средства из регионального Резервного фонда.

31 мая сообщалось, что непогода может нарушить жизнеобеспечение в регионах Кавказа. Синоптики предупреждали о ливнях с грозами, градом и порывами штормового ветра до 25 метров в секунду.

Ранее появилось видео, как в Карачаево-Черкесии сильный шторм снес машины и повыбивал стекла домов.