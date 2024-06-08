Израильские военные освободили россиянина из плена ХАМАС

Израильские военнослужащие утром 8 июня освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Среди них оказался один гражданин РФ, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь идет о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

«Они находятся в хорошем состоянии и были переведены в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего медицинского обследования», — уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Представители армии еврейского государства добавили, что военнослужащие продолжат прилагать все возможные усилия для освобождения взятых в плен людей.

3 июня Армия обороны Израиля заявила, что во время пребывания в плену у ХАМАС серьезно пострадали четыре человека. Их спасти не удалось.

По информации пресс-службы ЦАХАЛ, двоим людям было 80 лет. Еще одному — 79 лет, а четвертому — 51 год. О том, что их не стало, свидетельствуют разведывательные данные и выводы экспертной комиссии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться до выполнения всех ее задач.