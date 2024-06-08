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В ЛНР объявили 8 июня днем траура

Пасечник объявил 8 июня днем траура по жертвам украинского удара по Луганску

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Alexander Ermochenko/Reuters

В Луганской народной республике объявили субботу, 8 июня, днем траура по жертвам ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, по всей территории региона будут приспущены государственные флаги России, флаги республики и ее муниципальных образований. Кроме того, в этот день в ЛНР отменяются все развлекательные передачи и мероприятия.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Несмотря на это, в Луганске произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд. Число погибших при атаке достигло шести. Всего пострадали 60 человек.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.

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