В ЛНР объявили 8 июня днем траура

В Луганской народной республике объявили субботу, 8 июня, днем траура по жертвам ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, по всей территории региона будут приспущены государственные флаги России, флаги республики и ее муниципальных образований. Кроме того, в этот день в ЛНР отменяются все развлекательные передачи и мероприятия.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказала пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, военнослужащие ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена системами противовоздушной обороны (ПВО).

Несмотря на это, в Луганске произошли несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд. Число погибших при атаке достигло шести. Всего пострадали 60 человек.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.