Появились кадры атаки БПЛА на Северную Осетию

Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео, на котором запечатлен полет одного из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбитых над Северной Осетией.

На кадрах видно, как дрон летит на небольшой высоте.

8 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в небе над республикой.

По его словам, БПЛА были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в городе Моздоке. Как заявил Меняйло, после этой атаки есть незначительные разрушения и возгорания.

В этот же день в министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией РФ. Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, военным удалось уничтожить БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской областями.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.