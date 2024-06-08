Стало известно о состоянии людей, пострадавших при обстреле Луганска

Двое человек, пострадавших в результате атаки украинских войск на город Луганск, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Луганской народной республики (ЛНР).

Как рассказал первый заместитель министра здравоохранения региона Олег Валиев, в настоящее время состояние 16 взрослых и двух детей оценивается как легкой степени тяжести. Еще 30 человек, включая двоих несовершеннолетних, находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция. Острый синтез проведен. По обоим детям проведена телемедицинская консультация с московской клиникой», — уточнил чиновник.

Он добавил, что состояние еще семи человек оценивается как тяжелое. В крайне тяжелом состоянии находятся два гражданина.

Также ситуацию прокомментировал руководитель Главного управления МЧС РФ по республике Евгений Кацавалов. В Telegram-канале правительства региона приводятся его слова о том, что аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжались всю ночь. Всего к ликвидации последствий обстрела были привлечены 116 специалистов и 30 единиц техники.

«На данный момент, в принципе, все угрожающие конструкции сняты», — подчеркнул он, имея в виду место частичного обрушения жилого дома.

Известно, что к текущему моменту в штаб помощи пострадавшим при атаке обратились более 100 человек. В заявлении исполняющего обязанности министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Бойко, опубликованном в Telegram-канале местного правительства, говорится, что за разъяснениями в штаб обратились 93 человека. Из них 51 житель пришел лично.

Обращения еще 26 граждан были связаны с потерей жилья. О ранениях заявили четыре человека.

7 июня украинские войска выпустили шесть американских ракет ATACMS в направлении города Луганска. Большую часть снарядов уничтожили российские системы противовоздушной обороны (ПВО), но в населенном пункте все равно произошли несколько взрывов и обрушился подъезд одного из многоэтажных жилых домов. По последней информации, пострадали 60 человек. Еще шестерых спасти не удалось.

Ранее в городе Луганске решили перевести учебные заведения на дистанционное обучение.