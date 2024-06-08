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Супруги-пенсионеры из Петербурга отдали мошенникам более 7 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге пожилые супруги отдали мошенникам более 7 млн рублей

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Shutterstock

Супружеская пара из Петербурга лишилась всех накоплений после общения с телефонными мошенниками, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратилась 61-летняя жительница Петербурга. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником ФСБ и сообщил россиянке, что ее накопления под угрозой, чтобы сберечь их, деньги нужно снять со счета и передать «федеральному курьеру». Доверчивая пенсионерка отдала аферистам 2,5 млн рублей.

Позднее мошенники позвонили мужу обманутой женщины и сообщили, что его деньги могут быть украдены и направлены на спонсирование терроризма. 79-летний пенсионер снял со счета 4,6 млн рублей и передал деньги курьеру. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Костроме телефонные мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережения в опасности и заставили женщину перевести на указанные ими счета 2 млн рублей. Пенсионерка поверила мошеннику и в течение нескольких дней переводила деньги на указанные ими счета. Ее частыми поездками в банк заинтересовались родственники, они уговорили женщину обратиться в полицию.

Ранее курьер мошенников, укравший у пенсионерок 290 тыс. рублей, попался полиции.

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