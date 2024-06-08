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В Краснодаре ребенок упал на бетон с крыши подземной парковки

В Краснодаре ребенок госпитализирован после падения с крыши паркинга

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РИА Новости

В Карасунском районе Краснодарского края следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка, который сорвался с крыши подземного паркинга и упал на бетон. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 7 июня во дворах жилых домов по улице Автолюбителей, восьмилетний мальчик забрался на крышу подземного паркинга и упал с высоты.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, мальчик доставлен в больницу с переломом ключицы. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится проверка.

До этого сообщалось, что подросток из Петербурга попал в больницу после исследования заброшенного дома. Инцидент произошел в Приморском районе, на Вербной улице. По данным источника, шестиклассник поднялся на второй этаж, но в какой-то момент под ним провалился пол, и школьник упал вниз. Пострадавший получил закрытый перелом бедренной кости, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Ранее в Москве школьница упала в вентшахту недостроенной больницы во время фотосессии.

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