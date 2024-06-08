Синоптик рассказал о погоде в июне в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что июнь в Москве будет теплым, но количество осадков превысит норму. Об этом сообщает ТАСС.

«Будут, конечно, периоды и понижения температуры во второй половине месяца. Но в целом июнь ожидается теплым. Он сейчас уже заметно превышает норму в течение первой недели. И количество осадков превысит норму», — сказал Вильфанд.

По его словам, такой жаркий и недождливый май является редкостью. В мае выпало меньше половины нормы осадков.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что катастрофических последствий для урожая фруктов и ягод из-за заморозков в России не будет. Патрушев заверил, что с учетом переменившейся погоды урожай будет скорректирован, несмотря на это, серьезных последствий не ожидается.

Вице-премьер отметил, что у России есть дружественные страны-партнеры, которые готовы прислать такую продукцию. Цены на фрукты и ягоды будут скорректированы с учетом поставок из-за рубежа, резких скачков не будет.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подешевеют этим летом.